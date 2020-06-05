طائرات ورقية لمنسي ورفاقه.. سعيد: من حبي في الأبطال اللي ضحوا بحياتهم

حُرقة أصابت قلبه، وسهام اخترقته بحب شهداء معركة كمين البرث، منذ أن شاهد حلقة استشهادهم بمسلسل "الاختبار"، فحفظ أسماءهم وظل يردد بطولاتهم ويرويها، تلازمه سيرتهم كل الأوقات حتى وقت مرحه ليخطر بباله وضع صورة الشهيد أحمد منسي ورجاله على طائرات ورقية من صنع يده.

صنع الشاب العشريني سعيد كامل، ابن محافظة المنوفية، بسعادة وحماس كبيرين طائرات ورقية تحمل صور شهداء حادث البرث، تلك الحادثة التي وقعت في صباح يوم 7 يوليه عام 2017 حيث تعرضت الكتيبة 103 صاعقة، والتي يقودها الشهيد عقيد أركان حرب أحمد منسي، للهجوم من بعض التكفريين، نتج عنه استشهاد عدد كبير من الضباط والجنود.

شغف "سعيد" صناعة الطائرات الورقية منذ صغره، وكانت الوسيلة التي يحب أن يقضي بها وقت فراغه، "عملت طائرة عليها علم الأهلي، لما صديقي سامح أبوحسن شافها عرض عليا إني أعمل طائرات لشهداء البرث، عجبتي الفكرة ونفذتها على طول"، حيث رغبا في عمل شيء للأبطال الذين ضحوا بحياتهم، لم يكن في مقدورهم سوى هذه الفكرة، و"التقط صديقي العديد من الصور لتلك الطائرات بكاميراته فرحا بتنفيذ الفكرة للشهداء".

على مدار 3 ساعات متواصلة من العمل نجح الشاب العشريني في صنع ثلاث طائرات ورقية تحمل صور الشهيد منسي، والشهيد أحمد الشبراوي، والشهيد علي علي، "أنا شغال في مخبز عيش، خلصت شغلي وبدأت اشتغل فيهم ومرتحتش لحد ما خلصتهم".

بجانب المواد الأساسية التي يحتاجها "سعيد"، لصناعة أي طائرة ورقية مثل الخوص والخيوط والأوراق الملونة، احتاج صورا للشهداء لوضعها على الطائرات، "بحثت عن صور بجودة كويسة على الإنترنت، وحملتهم وطبعتهم في مكان متخصص للطباعة لوضعهم على الطائرات وتثبيتهم باللاصق".