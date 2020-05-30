صديق الشهيد منسي باكيا على الهواء: عندي شعور متناقض بعد رحيله

بكى رأفت بلط، صديق الشهيد أحمد منسي، أثناء تعقيب الفنان حازم سمير والذي أدى دوره في مسلسل الاختيار، على طبيعة شخصيته، وأنه شعر في أول لقاء له بـ"بلط" أن لديه شعور متناقض بين سعادته أن صديقه حقق حلمه بالشهادة، وبين حزنه على رحيله.

وقال "بلط"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، إن خال الشهيد منسي هو السبب الرئيسي في تكوين شخصيته وتعلقه بالعسكرية، لافتا إلى أنه تعلق بالشهادة منذ أن كان في المرحلة الابتدائية، متابعا: "منسي مكنش بينام وهو مزعل حد أو زعلان من حد".

وأشار أن منسي يعتبر شخصية استثنائية، وكان يطلق عليه "رجل المستحيل"، وكان يخشى الله، ويحاسب نفسه، لافتا إلى أنه كان شخصا محبا للحياة والمرح.

مسلسل الاختيار جسد بطولة الشهيد البطل أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، وآسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، صلاح عبدالله، كريم عبدالخالق، محمد عز، مها نصار، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.