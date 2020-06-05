الجسر الجوى الاستثنائي يسير اليوم 23 رحلة دولية و4 من مرسى علم

علمت الوطن من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، سيمتد اليوم إلى 8 دول عربية، وأوربية مؤكدة على أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل اليوم 23 رحلات جوية استثنائيه قادمة من "المملكة العربية السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي دار السلام"، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهذا بخلاف 4 رحلات داخلية قادمة من مطار مرسى علم الدولي.

وذكرت المصادر لـ "الوطن"، أن جميع الرحلات ستصل اليوم على مدار الساعة إلى مطار القاهرة الدولي، وتقل على متنها 3346 مصريا.

فيما يستقبل المطار 4 رحلات داخلية قادمة من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، وعلى متنهم 400 راكب مصري، على أن تبدأ الوزارة في إعداد جسر جوي جديد لنقل جميع المصريين المحتجزين بالحجر الصحي، عقب إلغاء الحجر الصحي هناك، والاكتفاء بالحجر الصحي المنزلي.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة، وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.