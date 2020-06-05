مطار القاهرة يستقبل 603 عائدين من الكويت والسعودية وموسكو

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، 4 رحلات دولية قادمة من «الكويت، والسعودية، وموسكو» .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الأولى التي استقبلها المطار سيرتها شركة إير كايرو للطيران وعلى متنها 160 مصريا، عائدين من الكويت، بينما وصلت الرحلة الثانية، التابعة لشركة النيل للطيران، قادمة من جدة تقل 178 مصريا، ووصلت الرحلة الثالثة من موسكو وعلى متنها 100 مصري، فيما وصلت الرحلة الرابعة قادمة من جدة، وسيرتها شركة إير كايرو للطيران وعلى متنها 165 مصريا، ليصبح إجمالي عدد المصريين العائدين من الكويت وجدة وموسكو حتى ساعة تاريخه 603.

ولفتت المصادر إلى أن جميع العائدين تم استقبالهم بمعرفة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لإجراء الكشف الطبي الإجباري بالحجر، وتم السماح لجميع العائدين بالمغادرة لمنازلهم.

كانت "الوطن" علمت من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، سيمتد اليوم إلى 8 دول عربية، وأوروبية، مؤكدة أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل اليوم 23 رحلة جوية استثنائية قادمة من «المملكة العربية السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي دار السلام»، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت المصادر، أن جميع الرحلات ستصل اليوم على مدار الساعة إلى مطار القاهرة الدولي، وتقل على متنها 3346 مصريا، فيما يستقبل المطار 4 رحلات داخلية قادمة من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، وعلى متنهم 400 راكب مصري، على أن تبدأ الوزارة في إعداد جسر جوي جديد لنقل جميع المصريين المحتجزين بالحجر الصحي، عقب إلغاء الحجر الصحي هناك، والاكتفاء بالحجر المنزلي.