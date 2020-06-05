سقوط كيميائي اختلس أدوية من مستشفى بـ 3 ملايين جنيه

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع قيام، كيميائي متعاقد بأحد المستشفيات، مقيم الساحل القاهرة باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عملة كأمين مخزن بتلك المستشفى، واختلس أدوية عهدته قدرت 2836436 جنيه.

وأضافت التحريات بسابقة اتهام المذكور في عدة قضايا "مخدرات، إختلاس، سرقة، شيكات" آخرها قضية محكوم فيها عليه غيابيا بالسجن المؤبد تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضى على المذكور لقيامه بقتل خطيب كريمته، كما يشار إلى أنه عقب ضبط المذكور في تلك القضية تبين إستخراجه عدة بطاقات تحقيق شخصية بأسماء وهمية ومختلفة للهروب من اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، الأمر الذي عاد عليه بالمنفعة وتكوينه وذويه ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة من الوظيفة العامة تمثلت في "شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات" باسمه ونجلته وزوجته، فضلا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.

وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بـ 3 ملايين جنيه تقريبا، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.