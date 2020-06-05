ضبط 25 كيلو حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي في أثناء تهريبه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اعتزام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، نقل وتهريب وترويج شحنات كبيرة من مخدر الحشيش من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، وإعداد وتجهيز مخزن سري معد خصيصا بالسيارة قيادته.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، ضبط المتهم في أثناء استقلاله السيارة قيادته في كمين أعد له بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس، وبحيازته 252 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25.200 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سري خلف التجويف المخصص للإطار الاحتياطي للسيارة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1764000، واتخذت الإجراءات القانونية.