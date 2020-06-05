الأمن يضبط شركتي صوت دون ترخيص في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى وإستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة..

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة أستوديو صوت لتسجيل الأغانى كائن مقره بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ، دون الحصول على التراخيص اللازمة ، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية ، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو وضبط ( فنى صوت بالأستوديو ) وبتفتيش مقر الأستوديو تم ضبط ( وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية ، جهاز لاب توب محمل عليه برامج مونتاج وهندسة صوتية ).

هذا وقد تمثلت المخالفات المنسوبة للأستوديو المشار إليه على النحو التالى :

إستخدام برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون إذن أو تصريح من الشركة صاحبة الحقوق المادية والأدبية .

عدم وجود تراخيص من إدارة الرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة.

إدارة منشأة بدون ترخيص .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو لتسجيل الأغانى كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، دون الحصول على التراخيص اللازمة ، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو المشار إليه وضبط (محاسب بالإستوديو) وبالتفتيش تم ضبط (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.