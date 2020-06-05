بإخفاء واي فاي الشبكة.. نصائح للحفاظ على باقات النت لأطول فترة

يعاني الكثيرون من مستخدمي شبكات الإنترنت باختلاف الباقات من استهلاك باقة النت الخاصة بهم قبل موعد تجديدها بفترة كبيرة، مما يسبب أزمة وخصوصا في تلك الفترة بعد ما فرضته علينا جائحة فيروس كورونا المستجد بالعمل من المنزل، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح التي يجب اتباعها لتجنب استهلاك الباقة ونفاذ الميجات الخاصة بها قبل موعدها، وفق مهندس الاتصالات محمد فاروق، كما يلي:-

- يمكن تقليل السرعة الخاصة بشبكة الإنترنت لتكون مناسبة للاستخدام حتى لا يتم استهلاكها بالكامل في الأيام القليلة الأولى من موعد التجديد، ويمكن تحديد السرعة المستخدمة من خلال صفحة الواي فاي الخاصة بالشبكة.

- من الضروري أن يتم إخفاء شبكة الواي فاي الخاصة بشبكة الإنترنت حتى لا يستطيع أحد اختراق الشبكة واستهلاك الباقة دون معرفة صاحبها.

-إغلاق خاصية التحديث بجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والواي فاي، إذ تستهلك عددا كبيرا من الميجات دون أن يشعر صاحب الشبكة.

- تقليل الجودة عند مشاهدة الفيديوهات، سواء كانت أفلام أو مسلسلات أو فيديوهات عادية، ما يساعد على الحفاظ على الباقة أطول فترة ممكنه.

- يمكن تعديل إحدى الخاصيات الموجودة على صفحة الراوتر الخاصة بالشبكة المستخدمة، مثل اختيار wps ثم الضغط على disabled ليصعب اختراق شبكة الإنترنت.