بعد سنوات.. سقوط موظف بتهمة الكسب الحرام يكشف قتله لخطيب ابنته

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى المستشفيات بتهمة الكسب غير المشروع بمبلغ 3 ملايين جنيه، من حصيلة بيع عهدته من مخزن مستشفى بالقاهرة، وكشف التحريات أن المتهم قتل خطيب ابنته منذ سنوات وهارب من حكم بالمؤبد.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع قيام "كيميائي متعاقد بأحد المستشفيات– مقيم الساحل القاهرة"، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عملة كأمين مخزن بتلك المستشفى واختلاس أدوية عهدته قدرت بمبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه.

وأضافت التحريات بسابقة اتهام في عدة قضايا "مخدرات واختلاس وسرقة وشيكات"، آخرهم قضية محكوم فيها عليه غيابيا بالسجن المؤبد تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضى على المذكور لقيامه بقتل خطيب ابنته.

وبعد ضبط المتهم في تلك القضية تبين استخراجه عدة بطاقات تحقيق شخصية بأسماء وهمية ومختلفة للهروب من اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، الأمر الذي عاد عليه بالمنفعة وتكوينه وذويه ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة من الوظيفة العامة تمثلت في شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات باسمه ونجلته وزوجته، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، حيث قدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بمبلغ 3 مليون جنيه تقريبا، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.