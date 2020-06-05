إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا يرتفع لأكثر من 449 ألفا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد عن تسجيل 8726 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 449 ألفا و834 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما ومنطقة في روسيا، مشيرا إلى أن 1855 من الإصابات الجديدة سُجلت في العاصمة موسكو و762 إصابة في ضواحيها، بجانب 378 إصابة في مدينة سان بطرسبورج في شمال روسيا.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 144 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5528 شخصا.

وأوضح البيان كذلك أن 8057 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـيوم الماضي، بعد تعافيهم من الفيروس التاجي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 212 ألفا و 680 شخصا .