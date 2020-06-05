خطوط ساخنة بـ 4 جهات لتلقي بلاغات واستفسارات كورونا

أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود خطوط ساخنة في 4 جهات بكل محافظة يمكن للمواطن التواصل بها مع الحكومة بشأن بلاغات واستفسارات وشكوى فيروس كورونا المستجد، وهي الخط الساخن لمجلس الوزراء، والخطين الساخنين لوزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي، والخطوط الساخنة بالمحافظات.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن هناك حرصا كبيرا على تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضم منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء لتتولى المساعدة في تلقي بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي وزارتي الصحة والتعليم العالي، بما يُسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كل الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم، على أن تأتي هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة، وكذا توجيه الدكتور مصطفى مدبولي بتكامل الخطوط الساخنة الهامة لاستقبال بلاغات واستفسارات المواطنين ضمن الخطة الشاملة لمجابهة انتشار جائحة كورونا المستجد.

ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تقريره، إلى أنه تم بدء تفعيل ربط وتكامل الخط الساخن لوزارة الصحة لاستقبال بلاغات كورونا المستجد 105، والخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، والخط الساخن لوزارة التعليم العالي للاستشارات الطبية 15311 بالتنسيق بين وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف ومتابعة من أمين عام مجلس الوزراء، حيث تكاملت الخدمات المتاحة على هذه الخطوط الثلاثة بما يُحقق زيادة القدرة الاستيعابية لتلقي اتصالات المواطنين، وتحسين زمن تسجيل البلاغات والاستفسارات والشكاوى، وزيادة فعالية الجهات المُختصة بتقديم تلك الخدمات، وبما يُتيح للمواطن الاتصال بأي منها، وتوجيهه واستفادته خلال نفس المكالمة من الخدمات الأخرى على هذه الخطوط.

كما أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات لتنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء بتخصيص خطوط ساخنة لكل محافظة للرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن كورونا، وربطها وتكاملها مع مركز اتصال المنظومة ولجان الأزمات بالمحافظات، لتوسيع قاعدة استقبال مكالمات المواطنين والتعامل معها مباشرة.