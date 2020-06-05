21140 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات والوفيات
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أ ش أ
12:16 م | الجمعة 05 يونيو 2020
زاد عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 21 ألفا و140 حالة، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة، اليوم، عن جامعة"جونز هوبكنز" الأمريكية.
وأشارت بيانات الجامعة، التي ترصد تطور حالات الإصابة والوفاة والتعافي، إلى أن أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد وصلت إلى مليون و872 ألفا و660 مصابا، فيما بلغت حالات الوفاة 108 آلاف و211 حالة بزيادة 1036 حالة عن أمس.
ونوهت بتعافي 485 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنه تم إجراء 18 مليونا و680 ألفا و529 اختبارا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات، تليها البرازيل ثم روسيا، وكذلك من حيث عدد حالات الوفاة وتليها بريطانيا ثم إيطاليا.