رمزي: سجلنا 14 وفاة بكورونا بين الصيادلة حتى الآن

أعلن الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، ورئيس لجنة التصنيع الدوائي بالنقابة، ارتفاع عدد شهداء كورونا من أبناء المهنة بجميع المحافظات إلى 14 صيدلي.

وأضاف رمزي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأعداد مستمرة في الزيادة، خاصة أن الصيادلة يمثلون خط المواجهة الأول لمرضى فيروس كورونا من خلال تواجدهم في صيدلياتهم بأنحاء الجمهورية، والتعامل مع المترددين على الصيدلية.

ودعا رمزي، مجلس الوزراء ووزارة الصحة، إلى ضرورة توفير أماكن لعزل الصيادلة المصابين بفيروس كورونا، بعد تلقي النقابة العديد من بلاغات الإصابة بالفيروس بين أعضائها، ولم تجد لها مكانا في مستشفيات العزل إلا بصعوبة.