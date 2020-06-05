شاركت في مبادرة "سند لبعض".. ماجدة: اتخذنا خطوات جادة لمساعدة العالقين

لم تردد في مساعدة أبناء العالقين من الجالية المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا، ففور أن أطلقت الخارجية مباردة "خلينا سند لبعض" للمشاركة المجتمعية؛ لمساعدة المصريين في الخارج، حتى عملت بنشاط للمشاركة بها، مما دفع وزارة الهجرة لتقديم الشكر لها ضمن عدد كبير من الشخصيات.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن المبادرة ضمت 148 مشاركا في 35 دولة حول العالم، لحث الجاليات المصرية في الخارج على تقديم المساعدة للمصريين العالقين في دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد 19، والتي أظهرت معدن المصريين بالخارج في الشدائد، وساهمت في تخفيف تداعيات الوباء على عدد كبير من المصريين.

ماجدة صقر، إحدى أفراد الجالية المصرية في إنجلترا، وواحدة ممن حرصت وزارة الهجرة على توجيه الشكر لهم، حيث قامت بدور مميز لمساعدة العالقين في مصر بسبب فيروس كورونا، وقبلها كانت تقوم بعدة مبادرات للجالية المصرية والعربية في إنجلترا.

وتروي "ماجدة"، لـ"الوطن"، أنها منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا الأخيرة، وهي تعمل على التواصل مع أغلب المصريين العالقين، ومساعدتهم في التواصل مع السفارة المصرية أو التسجيل في العودة مرة آخرى.

وتابعت "ماجدة"، أنه غير مساعدة العالقين، قامت الجالية المصرية والعربية في إنجلترا، بدور فعال في إلغاء مشروع القانون في البرلمان البريطاني، كان يهدف لإحراق جثث الموتى من ضحايا كرونا، وذلك بعدما بدأت الجالية المصرية المبادرة بالرفض وتشجيع الجاليات العربية الأخرى.

مبادرت عديدة آخرى شاركت فيها "ماجدة"، من بينها مبادرة "السؤال عن كبار السن"، موضحة أنها تهدف للتواصل مع المستمر مع أبناء الجالية، والاطمئنان عن أحوالهم بصفة مستمرة، ومساعدتهم في شراء مستلزماتهم التي لا يستطعون الخروج لشرائها.

وأكدت أن الجاليات المصرية والعربية على تواصل دائم بهدف الاطمئنان على أحوالهم، بالإضافة إلى أنه هناك تواصلا دائما ومستمرا مع الجاليات العربية.