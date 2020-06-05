"خلينا سند لبعض".. 148 مشاركا من 35 دولة لدعم العالقين المصريين

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "خلينا سند لبعض" للمشاركة المجتمعية؛ ويتضمن التقرير أهم ما جاء في المبادرة لنتعرف عليها في النقاط التالية:

* ضمت 148 مشاركا في 35 دولة حول العالم، لحث الجاليات المصرية فى الخارج على تقديم المساعدة للمصريين العالقين في دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس (كوفيد-19)، والتي أظهرت معدن المصريين بالخارج في الشدائد، وساهمت في تخفيف تداعيات الوباء على عدد كبير من المصريين.

* تم بالفعل تسيير أول رحلة طيران إلى المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول حول العالم، استجابة لطلبات المصريين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات.

* نجحت في إعادة 200 مواطن مصري ممن كانوا عالقين على المعابر مع السودان، ووفرت لهم عدد 30 أوتوبيس عند معبر قسطل الحدودي على الحدود المصرية السودانية لنقلهم.

* تابعت الوزارة استغاثات أسر وعائلات عدد من العاملين بدولة المغرب الشقيق، واستطاعت بالتنسيق مع الجهات المعنية، إعادة فريق عمل شركة قناة السويس للحاويات الشريكة لمجموعة ميرسك العالمية، إلى أرض الوطن.

* إعادة 37 مصريًا عالقًا في مطار قرطاج بتونس.

* دعت علماء مصر فى الخارج ورجال الأعمال لتبرع لصالح صندوق تحيا مصرلمساعدة العمالة غير المنتظمة في ظل تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى جهود الوزارة في إعادة مخالفي الإقامات بدولة الكويت، وكذلك العالقين بعدد من الدول حول العالم.