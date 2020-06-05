وزير الري: ننسق بين الجهات المعنية لترشيد ومعالجة المياه

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماع لجنة الأمانة الفنية للجنة الدائمة لإدارة ملف المياه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 لإدارة ملف المياه بحضور ممثلي الجهات المعنية من وزارة الموارد المائية والري ، وزارة الاسكان، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لمراجعة مواصفات معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في أعمال المعالجة على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تواجه العديد من التحديات المائية ونُدرة المياه وصعوبة وأنه قد تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك التحديات بمشاركة وزارات "الري –الزراعة – الإسكان – التنمية المحلية"، ومنها: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتأهيل الترع والأفمام والبوابات وتقنين المحاصيل الشرهة في استخدام المياه والتوسع في تحلية مياه البحر وغيرها.

تم كذلك خلال الاجتماع مناقشة منع وصول القمامة للمجاري المائية والحفاظ على جودة المياه بالمصارف المائية، حيث توفر الوزارة كل الاحتياجات المائية لكل القطاعات المعنية كالزراعة، والصناعة، ومياه الشرب.

وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين المعنيين بإدارة ملف المياه لاستكمال الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية، حيث تستهدف اللجنة متابعة وتنفيذ العديد من الملفات مثل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وعدم إلقائها بالمجاري المائية منعا للتلوث؛ وذلك بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية وأجهزة المحافظات، وكذلك حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الأمطار والسيول وتحقيق الاستفادة منها والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج بالمشاركة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإضافة إلى إمداد القرى الفقيرة بشبكات الصرف الصحي.