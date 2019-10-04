أعلنت وزارة الرى عن إزالة 450 حالة تعدٍّ على نهر النيل ومنافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.

وأوضحت فى بيان ، تنفيذ قطاع حماية النيل لـ110 إزالات على طول النهر وفرعيه، فيما أزالت «الرى» 297، و«هيئة الصرف» 43 إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفّذ عدة حملات مكثفة هذا الأسبوع، وأسفرت عن تنفيذ 110 إزالات ليسجل عداد النيل إزالة 48811 حالة تعدٍّ على نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى يناير 2015.

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، إن القطاع نفّذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى الأربعاء الماضى، وأسفرت عن تنفيذ 297 إزالة.

وأضاف المهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أن الهيئة نفّذت خلال هذا الأسبوع الكثير من الإزالات فى نطاق الوجهين القبلى والبحرى بلغت 43 إزالة موزّعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بـ5 محافظات، وتضمّنت تنفيذ 5 قرارات إزالة فى نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية 3 إزالات، وكفر الشيخ بعدد 2 إزالة، وكذلك تنفيذ (21) إزالة فى نطاق إقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا بـ21 إزالة، إلى جانب تنفيذ (17) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات أسيوط بـ(10) إزالات، وفى سوهاج تم إزالة 7 حالات ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل (71816) فى 5 يناير 2015.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبانٍ خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطعها أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام، فى ضوء برنامج الإزالات، الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.