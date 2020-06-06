"مصر تستطيع" تدشن مبادرة لـ"التعليم عن بعد"

دشن علماء "مصر تستطيع"، مبادرة دعم "التعليم عن بعد"، التي ساهم فيها عدد من علماء وخبراء مؤتمرات ومؤسسة مصر تستطيع، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلبة والدارسين داخل مصر، في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات لتعليق المدارس والجامعات.

وجاءت المبادرة، انطلاقًا من التحدي الكبير الذي يواجهه العالم أجمع الآن، وهو انتشار فيروس كورونا "COVID19"، كالتالي:

-الاتفاق على إطلاق قناة على موقع "يوتيوب"، سيتم من خلالها نشر الموضوعات والمواد العلمية المتعلقة بالتعليم عن بعد ومرض "كوفيد-19".

-تمت مناقشة طرح فيديوهات مصورة، حول عدد من الموضوعات العلمية المتخصصة التي يتم تدريسها في الخارج.

-توفير نسخ مجانية للجامعات من برامج التعليم عن بعد، ومناقشة كيفية امتحان الطلاب عن بعد.

-بث المحاضرات تليفزيونيا للطلاب، بالأماكن التي تصل إليها تغطية الإنترنت بصعوبة.