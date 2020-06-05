إعدام 869 لتر زيت طعام وعصائر فاسدة في الشرقية

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأولاد صقر، بالتنسيق مع مجلس المدينة ومركز الشرطة، قام بشن حملة مشتركة علي المنشآت الغذائية بمدينة أولاد صقر، أسفرت عن إعدام ٨٦٩ لتر عبارة عن "زيت طعام وعصائر" و١٨٣ كجم أغذية مختلفة غير صالحة للإستخدام الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم تحرير ٦ محاضر جنحة صحية لمخالفات أخري.

أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين فضلاً عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والإحترازية لمنع التكدسات والتجمعات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره .