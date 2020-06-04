حملات للتوعية بأهمية ارتداء الكمامة في الشرقية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الفترة الراهنة تتطلب ضرورة رفع وعى المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة الواقية وكيفية التخلص منها بطريقة آمنة ومراعاة المسافات البينية واستخدام المطهرات للعنايه الشخصية المستمرة والبقاء في المنزل والالتزام بعدم النزول الا فى الضرورة القصوى وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لتقليل فرص الاصابه بفيروس كورونا المستجد لكى نمر من المرحلة الصعبة بسلام.

وأشار المحافظ إلى انه تم وضع خطة عمل لتنفيذ اهداف مبادره إراده شعب الشرقيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، بمشاركة مجموعه من الشباب المتطوعين من افراد المجتمع وممثلين من المجلس القومي للمرأة و الجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر والنقابات والأزهر والكنيسه والأوقاف و الشباب الرياضة، والمتابعة الميدانية بالديوان العام لمرافقة المجموعات المشكلة لتذليل العقبات خلال الحملات التوعويةمشيرآ الى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية والمجتمع المدنى لتنفيذ الاجراءات الوقائية التى اقرتها الدولة المصرية حرصآ على صحة وسلامة المواطنين ..

أضاف المحافظ إلى استمرار عمل أفراد المبادرة من الشباب والمتطوعين لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس الكورونا وأهمية الالتزام بارتداء الكمامة الواقيه والحفاظ على التباعد الاجتماعى حرصا على صحتهم لافتا الى ان تلك المجموعات من المتطوعين قامو بزيارات ميدانيه لمراكز ومدن ( ههيا - ديرب نجم - الابراهيمية - فاقوس -الحسينيه -العاشر من رمضان) لتوعية المواطنين ورش وتعقيم الشوارع الرئيسيةوالبنوك وماكينات Atm والاسواق والمساجد والوحدات الصحية والمحال التجارية متعددة الانشطة والبقالة والسوبر ماركت والمصالح الحكومية.

أكد المحافظ أن تلك المبادرات الاجتماعية تلعب دوراً هاماً فى زياده الوعى لدى المواطن لكون أعضائها جزء من المجتمع وعلى دراية كاملة بثقافته ومعتقداته وأفكاره مما يسهل تحقيق اهدافها بسهولة ويسر للوصول الى جميع الفئات المختلفة من المواطنين لرفع وعيهم والحفاظ على صحتهم والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا من خلال عدم التواجد بالتجمعات ومراعاة المسافات البينية بين الافراد داخل المحال التجارية وارتداء الكمامة الواقية و استخدام المطهرات بصفة مستمرة حفاظا على صحتهم من الاصابه بفيروس كورونا.