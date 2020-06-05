ضبط 2 طن لحوم ودهون فاسدة خلال حملات تفتيشية بالشرقية

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، قامت بشن حملات تفتيشية خلال شهر مايو 2020م لضبط سوق اللحوم.

وتابع استهدفت الحملات المرور على (386) (محل جزارة - شادر بيع لحوم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - سوبرماركت ).

وأضاف أسفرت الحملات عن تحرير 24 محضرا مخالفة، وضبط 113 كجم لحوم صالحة للاستهلاك مذبوحة خارج المجازر و طن دهون غير صالحة للإستهلاك الآدمي و( 150) كجم مصنعات لحوم وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري لإتخاذ اللازم قانوناً.