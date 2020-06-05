منظمة الصحة العالمية ترحب بجمع 8.8 مليارات دولار لتمويل لقاحات الأمراض

رحبت منظمة الصحة العالمية، بجمع قمة التحالف الدولي للقاحات والتحصين "جافي"، 8.8 مليارات دولار من التبرعات لتمويل لقاحات الأمراض المعدية، بينما يكافح العالم "كوفيد 19" ويبحث عن طرق لتطوير لقاح وعلاج العدوي، وهي التبرعات التي فاقت الهدف المبدئي لجمع 7.4 مليارات دولار.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، أمس، خلال مشاركته في القمة عن تخصيص المملكة العربية السعودية مبلغ مئة وخمسين مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وذلك من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة في القمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت لعقدها شهر مارس الماضي بصفتها رئيسة لمجموعة دول العشرين، لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت المنظمة إلى أن التعهدات ستمكن "جافي" من حماية الجيل القادم من الأمراض ووصول 300 مليون طفل إضافي للقاحات بحلول عام 2025.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، أن جائحة كوفيد 19، كشفت عن المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال حملات التطعيم، وأهمية وجود لقاح آمن وفعال ضد الفيروس يصل إلى الجميع بشكل عادل، مشيرا إلى أن التزامات التمويل التي أعلن عنها ستجعل "جافي" أكثر قدرة على الحفاظ على التلقيحات في البلدان ذات الدخل المنخفض وبما يخفف من تأثير جائحة كوفيد 19 وتعزيز النظم الصحية.