الصحة العالمية تستأنف اختبارات "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مرضى كورونا

قررت منظمة الصحة العالمية استئناف اختبارات دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم، إن خبراء اللجنة المعنية نصحوا بإعادة "هيدروكسي كلوروكين" إلى برنامج "تجربة التضامن" الخاص بالاختبارات الدولية للأدوية المحتملة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح جيبريسوس: "بناء على المعلومات المتوفرة حول مستوى الوفيات، قدم أعضاء اللجنة توصية مفادها أنه لا توجد أسباب لتغير بروتوكولات الاختبارات".

وأشار المدير العام للمنظمة، إلى أن "الفريق التنفيذي تلقى هذه التوصية وصادق على مواصلة تجارب كل أنواع الأدوية في إطار برنامج تجربة التضامن، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكين".

"جيبريسوس": لا توجد حتى الآن أدلة تثبت نجاعة أي دواء في خفض مستوى الوفيات

وشدد جيبريسوس، مع ذلك على أن هذا الأمر لا يعني الاعتراف بفعالية هذا العقار في علاج المرض، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن أدلة تثبت نجاعة أي دواء في خفض مستوى الوفيات جراء "كوفيد 19".

وسبق أن لجأت مجموعة من الدول إلى اعتماد عقاري "كلوروكين" و"هيدروكسي كلوروكين" المضادين لمرض الملاريا في علاج المصابين بكورونا المستجد، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارا فعاليتهما في هذا المجال.

لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت، يوم 25 مايو الماضي أنها علقت استخدام "هيدروكسي كلوروكين" في اختباراتها لعلاج كورونا المستجد حتى إشعار آخر بسبب "مباعث قلق"، محذرة من اعتماد هذا العقار في التعامل مع المرض.