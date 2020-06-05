قرقاش: الخليج لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه قبل أزمة قطر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم، إن الخليج لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه قبل أزمة قطر، مؤكدا على أن دخول تلك الأزمة ذكراها الثالثة "لا يستحق التعليق".

وأضاف قرقاش، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية، "لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه".

وتابع قائلاً إن أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه، ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل.