تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تظاهرات 2019 بالعراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدها العراق منذ أكتوبر العام الماضي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن رئيس الوزراء التقى عددا من عائلات ضحايا الاحتجاجات، واستمع إلى تفاصيل قدّموها حول ظروف اغتيال أبنائهم، وفقا نشره موقع "العربية".

وأكد الكاظمي أن العراق مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة تواجهه.

وأسِف الكاظمي لحالات الاغتيال والاختفاء التي طالت عراقيين على يد مسلحين، مبينا أنه أمر بتحقيقات دقيقة لضمان عدم تكرار تلك العمليات.

ولفت الكاظمي إلى أن التحقيقات بدأت بوضع قائمة دقيقة للضحايا، وأخرى للجرحى، وستعمل الحكومة على تعويض عائلاتهم.