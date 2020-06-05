الصحة العالمية: كثرة الاختبارات أحد أسباب تزايد أعداد الإصابة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، اليوم، أن وباء فيروس "كوفيد 19" وصل إلى ذروته في روسيا، غير أنه يتعين اتباع الإجراءات الوقائية عند التخطيط لأحداث جماهيرية .

وقالت هاريس في مؤتمر صحفي: "روسيا في الوقت الحاضر تصل الذروة، بيد أنه في البلد، كما في بلدان أخرى كثيرة، هناك عدد كبير من الحالات، ولا شك أنه من الأهمية أن نحترم كل التدابير الوقائية، إن روسيا تجري عددا كبيرا من الاختبارات، وهو أمر عظيم، وهذا أحد أسباب اكتشاف الحالات"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ووفقا لها، فإن أحد أهم التدابير الرئيسية هو الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وأضافت ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستكون في موقف يسمح لها برفع القيود بحلول موكب عيد النصر في 24 يونيو، "عندما يخطط أحد ما لحدث جماعي، فإننا لا نقول بأنه لا ينبغي عمل هذا. ونقول بأنه بحاجة إلى إجراء تقييم للمخاطر، والعمل على ما يمكنك فعله بأمان لمنع انتقال الفيروس".

وأجرى في روسيا حتى الآن 11.4 مليون فحص لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي.

قبل ذلك، أكد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، أن الوضع بخصوص فيروس كورونا المستجد في البلاد يستقر ويتحسن بشكل عام، ولكن من الضروري متابعة الوضع بعناية في كل منطقة والاستجابة بشكل عاجل.