"3 دقائق لعب" تكتب نهاية المؤلمة لـ 4 أطفال في نهر النيل بحلوان

3 دقائق فقط من اللهو كتبت نهاية مأساوية ل 4 أطفال ابتلعهم النيل واحدا تلو الآخر في كفر العلو بمنطقة حلوان، وبحسب تحقيقات المباحث والنيابة العامة أن الكارثة حدثت عندما اختل توازن أحدهم وسقط في النهر فأسرعت شقيقته بمحاولة إنقاذه فماتا سويا، ولحق بهما صديقيهما اللذين كانا يلعبان معهما.

مات الأطفال الأربعة بالقرب من منازل أسرهم وعلى بعد أمتار قليلة لا تزيد عن 20 مترا، ولاحظ أقارب الأطفال حالة الصمت أمام المنازل فأسرعوا لاستكشاف الأمر ففوجئوا بالكارثة بغرق الأطفال.

قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثامين الأطفال الأربعة وأخطرت النيابة العامة بالحادث وقررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعاينتها، لبيان أسباب وفاتها بعد أن أثبتت التقارير الطبية المبدئية أن الحادث ناتج عن غرق الأطفال وليس به أي شبهة جنائية.

غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بغرق 4 أطفال بمياه نهر النيل بمنطقة حلوان، وعلى الفور تم إخطار عمليات الحماية المدنية، وتم الدفع برجال الإنقاذ النهري، وتم انتشال جميع الجثث، وهم "محمد. م" 6 سنوات، وشقيقته "رضوى" 8 سنوات، وأثنين من أبناء خالهما "فادي.ه "، و "محمود " 10 سنوات، وجميعهم يرتدون ملابس كاملة ولا توجد بها أي آثار للتعذيب أو إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق واستدعت أسر الأطفال لسماع أقوالهم في الحادث.

وسط أجواء من الحزن والحسرة شيعت جثامين الأطفال بعدما أصيب أقاربهم بالصدمة من هول الجريمة المفزعة التي استيقظ عليها سكان منطقة حلوان، وتجاوب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث، حيث دعا الجميع لأسرهم بالصبر، بينما حمل آخرين الأسر مسؤولية تلك الواقعة وطالبوا بالتحقيق معهم بتهمة الإهمال.