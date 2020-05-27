انتشال جثث 3 أشقاء غرقوا في مياه النيل ببني سويف

لقي 3 أشقاء مصرعهم، منذ قليل، غرقًا في مياه نهر النيل، أمام قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بحالات غرق في مياه نهر النيل أمام قرية الشناوية، ومن ثم وجه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثث.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثث 3 أشقاء وهم مصطفى محمد عيد، 18 عامًا، وشقيقيه "عبد الرحمن" 11 عامًا، وعيد، 7 سنوات.

وانتقل إلى مكان الحادث كل من اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن لمنطقة الشمال، ومحمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر.