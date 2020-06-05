إعادة تعليق أداء الصلوات في مساجد جدة 15 يوما

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعوية، إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 6 يونيو، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو الجاري.

ووفقا لصحييفة "عكاظ" السعودية، ستكون الاحترازات المطبقة في مدينة جدة كالتالي: "منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحا، تعليق أداء الصلوات في المساجد، تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص،تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي".

وتشمل الإجراءات استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات، السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول، منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، استمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وشدَّد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأوضح المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا.

وأكد أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.