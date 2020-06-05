مرفق الكهرباء يصحح للمستخدمين 5 مفاهيم خاطئة

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمواطنين عدد من المفاهيم الخاطئة، حول استخدام الكهرباء، منها أسعار الشرائح في العدادات مسبقة الدفع، والاحتفاظ بالعدادات عند هدم المنشآت دون الرجوع لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه المفاهيم والاعتقادات الصحيحة، وفقا لما أعلنه الجهاز استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

5 مفاهيم خاطئة حول الكهرباء

ـ يعتقد الكثير من المواطنين انه عند اندلاع حريق بالأجهزة الكهربائية يمكن إخماد النيران فيها بصب الماء عليها كما هو المعتاد في إخماد النيران، وهي معلومة غير صحيحة على الإطلاق، ونصح الجهاز بأنه عند اشتعال النيران في الأجهزة الكهربائية يفصل التيار الكهربائي أولا من لوحة الكهرباء الخاصة بالوحدة ثم إطفاء الحريق.

ـ يعتقد الكثير من المواطنين أنه عند هدم الأبنية والمنشآت السكنية أو التجارية يمكن الاحتفاظ بعدادات الكهرباء دون الرجوع لشركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عن إعادة البناء، وهى معلومة خاطئة و غير صحيحة، إذ يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها و تقديم الأوراق المطلوبة حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار، لذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المشترك بضرورة الإبلاغ عن هدم العقار و عمل الإجراءات المطلوبة .

ـ يعتقد الكثير من المواطنين أن ترك الشواحن في فيشة الكهرباء بدون وضع أي جهاز سواء هاتف محمول أو لاب توب أو غيره لا يستهلك كهرباء وهي معلومة خاطئة تماما، فترك الشواحن في فيشة الكهرباء بدون وضع أي جهاز به يجعله يستهلك ما يقرب من 15% من قدرة الشاحن، لذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك بعدم ترك الشواحن في فيشة الكهرباء بدون استخدام لترشيد استهلاك الكهرباء.

ـ يعتقد الكثير من مستهلكي مرفق الكهرباء أن العداد مسبوق الدفع يفصل التيار الكهربائي فجأة عن المستهلك وبدون أي إنذارات مسبقة بعد نفاذ الرصيد بالعداد، وهو أمر غير صحيح وغير دقيق، فالعداد مسبوق الدفع به لمبة إنذار تضئ باللون الأحمر عندما يقترب من نفاذ الرصيد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائي في الإجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أصبحت منتشرة في كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد في أي وقت ومن أي مكان.

ـ يعتقد الكثير من المواطنين أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع تزيد عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التي تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية وهذا أمر غير صحيح تماماً، فأسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة في كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما أن للجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

إضافة إلى تنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.