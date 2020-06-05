"العاملين بالصحافة": كورونا رفع نسب البطالة والفقر

أشاد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، بدور الجيش المصري في مواجهة الإرهاب والمخططات الخارجية التي هددت مصر خلال الفترة الماضية، واصطفاف الشعب المصري خلف رئيسه، وجيشه وشرطته لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال الندوة القومية "أونلاين" بمناسبة عيد التحرير والمقاومة في لبنان، ويوم القدس العالمي، بمشاركة قيادات عمالية من لبنان وسوريا والسودان، والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن.

وقال البدوي، إن هذه المناسبة محطة فارقة في تاريخ مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الذكرى تحمل الكثير من الدلالات، أهمها أنَّ الاحتلال إلى زوال، مضيفًا: "الاحتفال بيوم القدس العالمي يحمل أيضا دلالات ومنها أن الدفاع عن مدينة القدس هو دفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وهو ما يتطلب من جميع المؤمنين بعدالة هذه القضية ان يتوحدوا تحت راية الدفاع عن القدس وضرورة تحريرها وعودتها إلى أصحابها الشرعيين، الذين أكدوا في أكثر من مناسبة أن لا حل ممكن أن يتحقق دون عودة وتحرير القدس التي أصبحت عنوان الشعب الفلسطيني.

وتابع: لايمكن أن نتحدث عن الشعب الفلسطيني ونضاله طيلة أكثر من نصف قرن دون الحديث عن مدينة القدس وما مثلته من معنى لدى جميع الفلسطينيين، موجها التحية لكل من نطق بكلمة حق من أجل القدس، والتحية لمن جعل للقدس يوما عالميا، على أمل تكريس كل أيامنا ونضالنا من أجل القدس، فهي تستحق أكثر من ذلك.

وأكد أهمية دور العمال والحركة العمالية العربية والدولية في مواجهة التحديات، داعيا منظمتي العمل الدولية والعربية، إدانة الاحتلال وممارسات.

وأشار مجدى البدوي، إلى أن هناك وحدة مطلوبة اليوم في ظل تحد من نوع جديد وهو فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الذي رفع من نسب البطالة والفقراء خاصة من بين العمال باعتبارهم أكثر الفئات تضررا.