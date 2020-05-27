مفتي القدس لـ"الوطن": المرحلة تتطلب المصالحة.. والاحتلال يستغل الوضع

قال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطيني، إن المرحلة الراهنة هي مرحلة توحيد الصف الفلسطيني، مضيفا "وبالتالي هذا الانقسام لا يجوز أن يستمر وبخاصة الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية والأرض الفلسطينية لهذه الهجمة وتنفيذ الخطة الأمريكية التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي في مجملها عبارة عن صفقة إسرائيلية مغلفة بغلاف أمريكي".

وأضاف في حوار لـ"الوطن"، أنه من المعروف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أو يستغل كل الظروف وكل الأوقات وكل الأحوال للضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وذلك من خلال شق الشوارع الاستيطانية والاعتداء على الأرض الفلسطينية والآن محاولة ضم المستوطنات والأغوار إلى الكيان الإسرائيلي.

وأكمل: "هذا كله عدوان على الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية التي يتطلع أبناؤها للمحافظة عليها وسيستمر إن شاء الله في المحافظة عليها رغم كل الظروف، ورغم كل الأحوار ورغم محاولات الاحتلال الرامية للاستيلاء على الأراضي الفلسطيني".