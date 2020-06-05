وزير الداخلية الألماني يطالب برفع قيود السفر بدءا من آخر يونيو الحالي

ذكر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن دول الاتحاد الأوروبي تريد رفع جميع قيود السفر التي فرضت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا الى أن الرفع سيكون بحلول نهاية يونيو الحالي.

ونقل موقع صحيفة "شبيجل أون لاين" الألماني عن هورست زيهوفر قوله، اليوم الجمعة بعد مؤتمر عبر الفيديو مع زملائه في دول الاتحاد الأوروبي، إنه سيجرى بعد ذلك استعادة حرية الحركة الكاملة في منطقة شنجن.

وأضاف: "ولذلك يجب تمديد الحظر الشامل لدخول الأشخاص من دول ثالثة لمدة 14 يومًا حتى 1 يوليو"، وأن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستقدم هذا المقترح الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيكون هناك حلا مختلفا اعتمادًا على الوضع الوبائي في كل دولة من خارج الاتحاد الأوروبي.

أشار إلى دول البرازيل والولايات المتحدة وروسيا على سبيل المثال، حيث لا يزال هناك تسجيل العديد من حالات إنتشار وباء كورونا بها.

ونوه موقع "شبيجل أون لاين" بأنه، وبالنسبة لعمليات التفتيش داخل أوروبا، يرغب وزير الداخلية الألماني إلى تقديم اقتراح في مجلس الوزراء يوم الأربعاء.

وينص الاقتراح على أن ألمانيا ترغب فى إنهاء جميع الضوابط على دول الاتحاد الأوروبي بحلول 15 يونيو الجاري، لافتا إلى أن غالبية زملائه في الاتحاد الأوروبي يخططون للقيام بذلك أيضا، وأن عددا قليلا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترغب في مواصلة الرقابة حتى نهاية يونيو.