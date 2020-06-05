مستشفى الساحل تشهد حالة ولادة لمصابة بكورونا

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الساحل التعليمي بالقاهرة، أمس الخميس.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، إن هذه هي ثالث حالة ولادة داخل المستشفيات التعليمية، وأن المريضة دخلت مستشفى الساحل التعليمي وهي من المستشفيات التي تم تجهيزها لاستقبال حالات الفرز والعزل التابعة للهيئة بالقاهرة.

وصرح الدكتور عبدالفتاح حجازي مدير مستشفى الساحل التعليمي بأن الحالة دخلت المستشفى باشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث كانت حرارتها مرتفعة ووضعت مولودها اليوم بالمستشفى، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبي.

وأجرى هذه العملية طاقم طبي متميز ويضم دكتورة النساء شرين سامي عبدالعاطي ودكتور التخدير محمد مهنى، وشيماء محمد تمريض، وتخضع الأم والمولود للإشراف والمتابعة على مدار الساعة وحالة الأم والمولود مستقرة.