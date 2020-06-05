"الوفد" يطالب بالرقابة على الصيدليات لمواجهة استغلال أزمة كورونا

يواصل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة حملة، توزيع الكمامات على المواطنين في المحافظات بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره، في إطار جهود الدولة لمجابهة الوباء.

وأكد جمال بلال، القيادي الوفدي، أن الحزب فعل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير لتقديم معلومات طبية حول فيروس كورونا للمواطنين وتوعيتهم بطرق الوقاية السليمة والرد على استفساراتهم حول الوباء ممن خلال خبراء في مجال الصحة.

وقال بلال، لـ"الوطن"، إن جميع لجان الحزب بالمحافظات تعمل حالياً على توزيع الكمامات الواقية من الاصابة بفيروس كورونا على المواطنين وتعقيم وتطهير المنشآت التي يترددون عليها لحمايتهم من المرض، مطالبًا بتشديد الرقابة على الصيدليات والأسواق التي تستغل الأزمة وترفع أسعار الأدوات الطبية لضعف الثمن.

وتابع بأن حملات الحزب التوعوية والخدمية مستمرة حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا، وشباب الحزب يتحركون وسط المواطنين في الشارع لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها وحثهم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.