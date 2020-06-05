مصرع عامل وإصابة آخرين صعقا بالكهرباء في سوهاج

لقي عامل مصرعه كما أصيب 2 آخرين أثر إصابتهم بصعق كهربائي اثناء عملهم بمشروع الصرف الصحي دائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام، بوصول كل من فهد فوزي عبد الرحمن، 25 عاما، جثة هامدة، كما وصل عاملين آخرين مصابين بصدمة عصبية، إثر صعقهما بالكهرباء.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص أنه أثناء قيام العمال بالعمل في مشروع الصرف الصحي بمنطقة كوبري الكشاكي دائرة القسم، صعقتهم الكهرباء أثر ملامسة سلك كهربائي من كابل، ولا يوجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.