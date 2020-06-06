الجسر الجوي الاستثنائي ينجح في إعادة 3346 مصريا من الخارج خلال 24 ساعة

علمت "الوطن" من مصادرها، أن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، على مدار الـ24 ساعة الماضية، امتد إلى 8 دول عربية، وأوروبية، وجميع الرحلات التى وصلت أمس، كانت تقل على متنها، 3346 مصريا.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن مطار القاهرة الدولي، استقبل أمس، 23 رحلات جوية استثنائية قادمة من "المملكة العربية السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي دار السلام"، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت المصادر، أن المطار استقبل 4 رحلات داخلية، قادمة من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، على متنها 400 راكب مصري.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.