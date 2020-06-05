"الصحة" تحدد شروط تعافي حالات العزل المنزلي من مصابي كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، ضوابط تعافي حالات العزل المنزلي من مصابي فيروس كورونا المستجد، أهمها مرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض، على أن يكون آخر 3 أيام بدون ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، يعتبر المريض المصاب بفيروس كورونا متعافياً في الحالات التالية:

- المريض بدون أعراض:

يعتبر متعافيا بعد مرور 10 أيام من تاريخ إيجابية اختبار PCR لفيروس كورونا المستجد، ولا يتم عمل اختبار PCR مرة أخرى.

- المريض ذو الأعراض الطفيفة:

يعتبر متعافيا بعد مرور 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض بشرط عدم ظهور أي أعراض من "ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض تنفسية" في آخر 3 أيام، ولا يتم إجراء اختبار PCR مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.