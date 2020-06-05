بكين تخفض استجابة طوارئ الصحة العامة لفيروس كورونا اعتبارا من الغد

أعلنت حكومة بلدية العاصمة الصينية بكين، اليوم، تخفيض استجابتها الطارئة لوباء كورونا المستجد من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، وذلك اعتبارا من يوم غد.

وقال تشن بيتي نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم تعديل استراتيجيات الوقاية من الأوبئة ومكافحتها وفقا لذلك، مشيرا إلى أن المسافرين القادمين إلى بكين من مقاطعة هوبي بوسط الصين، المركز السابق لتفشي الفيروس، لن يطلب منهم بعد الآن الخضوع للملاحظة الطبية لمدة 14 يوما.

وجاء تخفيف القيود بعد عدم تسجيل العاصمة أي حالات جديدة مؤكدة بالفيروس لمدة 50 يوما متتاليا.

وكانت بكين نشطت في 24 يناير الماضي أعلى مستوى للاستجابة الطارئة للصحة العامة لاحتواء تفشي وباء كورونا.