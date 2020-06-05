توريد 133 ألف طن قمح بالشون والصوامع بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار استلام الأقماح الجديدة لموسم هذا العام بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيراا إلى أن إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم الحصاد بلغ 133 ألف و252 طن قمح وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أن ما تم توريده اليوم الجمعة 240 طن قمح، وبلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف.

وشدد محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية لاستلام محصول القمح حتى الانتهاء من موسم الحصاد، مؤكداً تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد، حفاظا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة والمزارعين وتقديم كافة الإرشادات والتوعية للحصول على أعلى زيادة لإنتاجية الفدان.