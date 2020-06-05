وفاة رئيس وحدة مرور بأمن المنوفية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي المقدم جودة إبراهيم رئيس وحدة مرور بركة السبع وقويسنا بمديرية أمن المنوفية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب وعضو مجلس عن بركة السبع، في بيان له: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله وحده، توفي إلى رحمة الله تعالي فجر اليوم المغفور له بإذن الله المحترم الخلوق المقدم جوده إبراهيم رئيس وحدة مرور بركة السبع وقويسنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)".

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيانه: "داعين المولى عز و جل أن يجعل صبره على مرضه فى ميزان حسناته وسجل أعماله يا رب، وأن يلهم أبناءه والأسرة الكريمة الصبر والسلوان إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار وإنا لله وإنا إليه راجعون".