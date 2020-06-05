مستشار محافظ الإسكندرية يتعافى من كورونا: الاستهتار يعرضك للإصابة

غادر اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس وحدة الإزالات، مستشار محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، مستشفى عزل كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد رحلة علاج استمرت أسبوعا.

وقال "سحلول": "مجهود عظيم بذله فريق العزل الطبي بكفر الدوار، برئاسة الدكتور ياسر زايد، وهو ما أشهد به منذ وصولي إلى العزل، دون إخبارهم بصفتي المهنية، حيث رأيت خلية نحل تعمل لإرضاء المصابين قبل علاجهم، وهو ما ساهم في شفاء الكثير سريعا، ومن بينهم أنا".

وأضاف: "على الجميع أن يحترس من العدوى، فهناك من يتعامل مع الفيروس باستهتار، وهو ما يزيد نسبة الإصابة، وأناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، فإذا كانت مسؤوليتنا تفرض علينا التواجد المستمر بالشارع، فعلى الجميع أن يحترس ويأخذ احتياطاته".

وغادرت دفعة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا اليوم، مستشفى عزل كفر الدوار، بعد ثبوت سلبية تحاليلهم.