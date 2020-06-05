زحمة الأيام.. أغنية انتظر أشرف سالم طرحها قبل رحيله

"زحمة الأيام"، أغنية انتظرها الراحلان الملحن أشرف سالم والشاعر سامح العجمي، طرحها وتأجلت كثيرا بسبب تسجيلها من قبل المطربين حميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق.

زحمة الأيام، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وتقول كلماتها:

في زحمة الأيام تتفتفت الأحلام

وارضى بقليل وبعيش

انده بصوت مبحوح

على حلم كان مسموح

بيعدي مايشوفنيش

عمر اتسرق مننا

فين اللي كانو هنا

راحو خلاص ومفيش

وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده

من دنيا مبتديش

وفي توهة المشوار

ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت.

وتوفى أمس الملحن أشرف سالم، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 50 عاما.

شارك الراحل منذ أيام قليلة فى أغنية الأهلى "كيان"، التى طرحها الفنان إيهاب توفيق لقناة النادي الأهلي.

كما كان قد لحن مؤخرا أغنية عالم مجنون للفنانة سميرة سعيد التى طرحت منذ ما يقرب من شهرين.