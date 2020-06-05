"سوريا الديمقراطية": ننسق مع الجيش العراقي لملاحقة "داعش" على الحدود

أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم، بدء حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بالتنسيق مع الجيش العراقي والتحالف الدولي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت "قسد" في بيان: "لقد تزايدت هجمات داعش في الفترة الأخيرة، مما شكل خطرا حقيقيا على سلامة الناس وأمنهم واستقرارهم".

وأضافت "قسد"، أنه "وبعد عمليات التحري وجمع المعلومات وبالتنسيق مع الجيش العراقي وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بدأت قواتنا بحملة (ردع الإرهاب) لملاحقة وتعقب خلايا التنظيم الإرهابي في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية - العراقية".

وأشارت "سوريا الديمقراطية"، إلى أن "الحملة ستستهدف أوكار التنظيم ومخابئه تلك التي كانت تشكل مصدر قلق للناس، وتعمل على الإخلال بالأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكل تهديدا ينذر بعودة داعش".

وأوضحت "سوريا الديمقراطية"، أن "حملة (ردع الإرهاب)، التي بدأتها قواتنا تسير بشكل جيد، وتحقق نتائج جيدة حتى الآن، وستستمر حتى إنجاز كامل المهمة الموكلة لها".