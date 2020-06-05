بالفيديو.. محمد عاطف يطرح "أنا مش ملاك" بالتعاون مع مصطفى كامل

طرح المطرب محمد عاطف، بالتعاون مع الفنان مصطفى كامل، أغنية جديدة له بعنوان "أنا مش ملاك"، وذلك على طريقة "فيديو لاريكس" عبر يوتيوب.

"أنا مش ملاك" تم تسجيلها في استوديو رسالة، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، توزيع موسيقي أحمد عادل، وتريات هشام النبوي، قانون الدكتور ماجد سرور، ناي محمد عاطف، إيقاع أحمد عيادي، مهندس صوت أحمد جودة، ومنتج منفذ فادي صبحي.

ومن المقرر أن يطرح محمد عاطف عدد من الأغاني الجديدة بالتعاون مع مصطفى كامل خلال الفترة المقبلة، ويعد أبرزها "أعمل لك إيه"، و"أوكيه".

وقدم "عاطف" عدد من الأغاني المتنوعة، والتي حققت نجاحا كبيرا، ومنها "هقولك على الحقيقة" مع نجوى فاروق، وأغنية "هعيش مرة"، وهي من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، و"سكة صعبة" بالتعاون مع الدخلاوية، والتي حققت ملايين المشاهدات، من ألحان فيلو وتوزيع أحمد عبد السلام، و"حبيبي" من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام ومنتج منفذ فادي صبحي.