الرئيس الصيني يؤكد أهمية تقديم المزيد من المساعدات للدول الأفريقية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، إن التعاون هو السبيل الصحيح الوحيد لكسب المعركة العالمية ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، داعيا في الوقت نفسه بكين وباريس إلى تعزيز التعاون في أبحاث وتطوير اللقاحات، ودعم منظمة الصحة العالمية، وتقديم المزيد من المساعدات للدول الأفريقية والنامية.

وقال بينج، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه على استعداد للحفاظ على اتصال وثيق مع ماكرون، داعيا الجانبين إلى مواصلة دفع التنمية المطردة لعلاقاتهما الثنائية من خلال إجراء تبادلات على جميع المستويات.

وأضاف بينج، أن السوق الصيني مفتوح دائما أمام فرنسا، معربا عن أمله أن يعزز الجانبان التعاون في كافة المجالات ويخلقان مناخا مواتيا للأنشطة التجارية.

وأوضح بينج، أن الصين والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان شاملان يتمتعان بمصالح مشتركة واسعة النطاق، وأن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية ومواصلة دعم التعددية.

وتعهد الرئيس الصيني كذلك بالعمل مع أوروبا بشأن قضايا تغير المناخ وقطاع الصحة العامة.