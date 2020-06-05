رئيس الرابطة الطبية الأوربية: 166 طبيبا توفوا في إيطاليا بسبب كورونا

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية، إن 166 طبيبا توفوا في إيطاليا بسبب فيروس كورونا.

وقال عودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدد المصابين والوفيات ارتفع في إيطاليا بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن كثير من الأطباء كانوا لا يعرفون أعراض الفيروس.

وأشار إلى أن كثيرا من المواطنين في الشمال انتقل للجنوب دون أن يأخذوا إجراءات الوقاية المطلوبة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا لافتًا إلى أن استخدام غرف الإنعاش كان يتم بطريقة خاطئة في بداية أزمة كورونا في إيطاليا مؤكدًا أن ذلك أدى لزيادة عدد الوفيات، مشددًا على أن العلاج المنزلي أفضل حل لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية، أن 85% من المتوفين بكورونا في إيطاليا تزيد أعمارهم عن 70 عاما وجميعهم كانوا مصابين بمرضين أو ثلاثة من الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن الأجسام المضادة مهمة في علاج فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تناول الخضروات والبروتينات والسمك والإكثار من فيتامين سي ودي للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح عودة أنه تم تغيير بروتوكول العلاج بعد تشريح عدد من الجثث وهو ما أدى لتقيل عدد الوفيات وزيادة أعداد المتعافين مطالبًا السماح للأطباء في جميع أنحاء العالم بتشريح أجسام وفيات كورونا.

وأكد أن البلازما التي يتم سحبها من شخص واحد متعافي من فيروس كورونا تسهم في علاج 3 مصابين آخرين، مؤكدًا أن الفيروس بات ضعيفا في إيطاليا وأعراضه خفيفه و85% من المصابين الجدد لا تظهر عليهم أعراض ويتلقون العلاج في منازلهم.