إيطاليا تستعد لاستقبال سياح أجانب

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده تريد أن تظهر للجميع، أنها مستعدة لاستقبال السياح الأجانب بأمان وبأقصى قدر من الشفافية من ناحية البيانات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأعادت الحكومة الايطالية، اليوم، السماح بالتنقل بحرية بين اقاليمها وفتح منافذها الحدودية وحركة الطيران آملة في عودة تدفق السائحين في خطوة للتعايش مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن دي مايو - في تعليق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول قرار إعادة فتح السفر بين الأقاليم الإيطالية- قوله إنه "اعتبارا من اليوم، سأبدأ سلسلة اجتماعات مع نظرائي في دول الاتحاد الأوروبي"، حيث "يصل الوزير الفرنسي لو دريان إلى روما بعد الظهر"، بينما "سأكون الجمعة في ألمانيا، والسبت في سلوفينيا والثلاثاء في اليونان".

وذكر وزير الخارجية الإيطالي أن "استقبال السياح يعني تحريك الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للتجار، ورجال الأعمال، والحرفيين وأصحاب الفنادق".

وأشار دي مايو، إلى أهمية قرار التنقل بين الأقاليم الإيطالية في بث رسالة للطمأنينة، "نقدمها كإيطاليا للعالم بأسره"، فـ"بلادنا تبدأ من جديد وتستعد للعودة إلى وضعها الطبيعي".

ومنذ ساعات الصباح الباكر، أقبل المسافرون في طوابير منتظمة في ظل تدابير وقائية صارمة ابتداء من قياس دراجات الحرارة الجسدية على مداخل محطات السكك الحديدية في المدن وفي مطار روما الدولي وباقي المطارات المحلية مع استئناف العديد من الرحلات الجوية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وتضمنت التدابير الجديدة المعلن عنها في مرسوم رفع الاغلاق والتعايش مع الفيروس في 18 مايو الماضي اعادة فتح جميع المنافذ الحدودية والمطارات أمام حركة السفر مع بلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة "شينجن" وسويسرا والنرويج دون الحاجة لشهادات طبية مع الغاء فرض الحجر الاجباري على القادمين من هذه البلدان.