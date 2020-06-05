ترامب عن كورونا: الفيروس كان "هدية سيئة جدا" من بكين

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، قراراً لحماية الرواتب من تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، متعهداً بإعادة فتح البلاد ومرحباً بتقرير إيجابي حول نسب البطالة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ورحّب ترامب، بتقرير الوظائف الأمريكية الذي أظهر أن معدل البطالة في البلاد انخفض خلال الجائحة.

وكتب ترامب، في غضون دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف لشهر مايو الماضي، على حسابه في موقع "تويتر": "حقاً تقرير وظائف عظيم. أحسن الرئيس ترامب".

واعتبر ترامب أن "الديمقراطيين قلقون" بعد مؤشرات على بدء تعافي الوظائف في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "الوحيد القادر على قتل هذا التعافي هو جو بايدن النعسان"، مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، قال ترامب إن إدارته ستعيد فتح الاقتصاد الأمريكي "وبقوة"، مشيراً إلى "تقدم كبير جداً تم إنجازه بشأن لقاحات كورونا"، وإلى إجراء الولايات المتحدة لـ20 مليون فحص لتشخيص كورونا.

وجدد ترامب، اتهامه للصين بالتسبب بتفشي كورونا عالمياً، قائلاً إن الفيروس كان "هدية سيئة جداً" من بكين.

وأضاف ترامب: "أنقذنا أرواح الملايين بقرار إغلاق الولايات المتحدة"، إلا أنه طالب ولاية كاليفورنيا بإعادة فتح اقتصادها في ظل سعي واشنطن لإعادة عجلة الاقتصاد في البلاد.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن " الولايات المتحدة تجاوزت إلى حد كبير وباء كورونا"، مؤكدا: "تعلمنا الكثير من جائحة كورونا".

وتابع ترامب قائلا: "يجب أن نعيد فتح المدارس في الولايات المتحدة.. نريد أن نضع حدا لحالة الإغلاق الناجمة عن كورونا".

وعن تقرير الوظائف، قال ترامب إن "إعلان إضافة 2.5 مليون وظيفة في مايو كان صادماً للبعض". كما وقعّ ترمب قراراً لحماية الرواتب من تداعيات كورونا المستجد.