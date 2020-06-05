وزير خارجية موريتانيا يبحث مع لودريان تحضيرات قمة فرنسا والساحل

تلقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، لبحث التحضيرات الجارية لعقد القمة المرتقبة بين فرنسا ومجموعة الخمس بالساحل الإفريقي، واجتماع الائتلاف من أجل الساحل المزمع عقده يوم الجمعة القادم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن الوزيران استعرضا خلال الاتصال تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وآثاره السلبية على منطقة الساحل وعلى المستوى العالمي بصفة عامة.

ومن المقرر أن يرأس الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مجموعة الساحل الإفريقي التي تضم بالإضافة إلى موريتانيا دول مالي والتشاد والنيجر وبوركينافاسو.

الرئيس الموريتاني يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسباني

وأجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، خاصة التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا المستجدوما خلّفته من أضرار على الحياة اليومية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.